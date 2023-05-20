Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Волонтеры: Деталями прохождения контрактной службы в войсках чаще интересуется молодежь

Павел Гриднев
Город
Волонтеры: Деталями прохождения контрактной службы в войсках чаще интересуется молодежь
Фото: АГН Москва

Чаще всего деталями прохождения службы по контракту в столице интересуется молодежь. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказали волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

— Если человек заинтересован, то мы ему рассказываем информацию. В случае положительного результата мы запишем его контактную информацию и передадим ее в пункт отбора на контрактную службу, — отметил волонтер Игорь.

Еще один волонтер, Дмитрий, рассказал, что женщины также обращаются с вопросами о контрактной службе. В основном подходят граждане в возрасте 30–35 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам поступления на контрактную службу и мер поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Москва Волонтеры Контракты
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте