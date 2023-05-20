Пять плавучих причалов для пассажиров водного транспорта доставили в столицу из Перми

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Из Перми в Москву доставили партию из пяти круглых плавучих причалов. Их установят в местах остановок будущего первого регулярного речного маршрута Парк «Фили» — Киевский. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Диаметры плавучих причалов составили 10 и 16 метров. Их будут использовать для обеспечения пассажиров водного транспорта современными просторными остановками.

— Москва переходит на экологически чистые технологии, в том числе запускается уникальный водный электротранспорт. Это позволит снизить загрязнение воздуха и сделать наш город еще комфортнее. Мы уверены, что москвичи и туристы оценят удобство и надежность наших электросудов, а необычные круглые причалы станут одной из привлекательных особенностей столицы, — рассказал Ликсутов.

Отмечается, что внутри плавучих причалов разместят медиаэкраны, где пассажиры водного транспорта смогут узнать актуальное расписание, а также санузлы, USB-слоты для зарядки гаджетов. Также в них будет доступна бесплатная сеть Wi-Fi. Первый плавучий причал уже оборудовали у действующего причала Киевский, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для пользователей приложения «Московский транспорт» вернули возможность приобретения билетов на речные прогулки через сервис.