Пригожин заявил об установке полного контроля российских войск над Артемовском

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Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом Артемовск (украинское название — Бахмут). Видеозапись с подобным заявлением была опубликована 20 мая.

По словам Пригожина, операция в Артемовске продлилась 224 дня. Она началась 8 февраля 2022 года.

— Сегодня в 12:00 полностью был взят Бахмут, — сказал основатель ЧВК «Вагнер» в видеообращении.

Боец «Вагнера» сообщил, что Вооруженные силы России ведут заключительные бои на окраинах Артемовска. По его словам, до противника оставалось 250 метров.

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» полностью захватили укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжали атаковать противника.

7 мая Пригожин заявил, что задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция была рассчитана на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности.