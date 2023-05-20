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Приметы и советы

MWM: Применение Киевом F-16 может нанести удар по престижу истребителя

Полина Пашкина

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
MWM: Применение Киевом F-16 может нанести удар по престижу истребителя
Фото: shutterstock

В случае если Украина задействует истребители F-16 в зоне проведения специальной военной операции, репутация этих боевых машин может понести серьезный ущерб. Такое мнение выразили обозреватели портала Military Watch Magazine.

В статье говорится, что Москва в результате применения Киевом F-16 может получить доступ к технологиям истребителя. При этом, отмечают обозреватели, у боевой машины нет возможности быть малозаметной, поэтому в дуэлях с российской авиацией она имеет мало шансов остаться целой.

Уничтожение F-16 значительно повысит репутацию российских военно-воздушных сил и отечественного военно-промышленного комплекса. Этот истребитель, по мнению обозревателей, не может тягаться с Су-35, МиГ-31 и Су-57.

— Есть также большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях. Это нанесет серьезный удар по престижу машины, — пишет Military Watch Magazine.

Америка и ее союзники уже в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве направят Киеву истребители F-16.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли страны Запада готовы передать Украине боевые машины.

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