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МУС выразил обеспокоенность решением России о розыске судей и прокурора организации

Полина Пашкина
В мире
МУС выразил обеспокоенность решением России о розыске судей и прокурора организации
Фото: СК РФ

Россия запугала судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявлением этих людей в розыск. Об этом в субботу, 20 мая, заявила ассамблея стран — участниц Римского статута МУС.

В организации отметили, что выражают глубокую озабоченность по факту введения данных мер.

— Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений, — сообщили в заявлении, представленном на сайте суда.

МВД в пятницу, 19 мая, объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана. Также Следственный комитет объявил в розыск председателя и троих судей МУС и сообщил о возбуждении уголовного дела.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

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