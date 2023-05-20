В МИД Украины опасаются остаться без финансирования к октябрю

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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил мнение, что украинское дипломатическое ведомство уже в октябре текущего года может оказаться без финансирования.

— У нас не хватает финансирования. Хочется верить, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если это не будет сделано, то где-то в октябре МИД останется без финансирования. И я говорю про самые минимальные средства, — заявил он в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Кроме того, Мельник добавил, что число дипломатических учреждений постепенно должно увеличиваться. В том числе, на территории Азии, стран Латинской Америки и на африканском континенте, пишет РИА Новости.

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