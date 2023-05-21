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Главные новости к утру 21 мая

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 21 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В России 12 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного электрифицированного участка Куэнга — Карымская Забайкальской железной дороги. Такое сообщение распространили в пресс-службе ГУ МЧС.

Главы стран и организаций, которые стали партнерами группы Семи, возложили цветы к монументу памяти жертв блокады Хиросимы. Однако президента Украины Владимира Зеленского среди участников акции не было.

В России каждый год примерно 250 тысяч человек оказываются подвержены внезапной остановке сердца. Чаще всего это может встречаться у людей до 50 лет, особенно это касается мужчин.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил мнение, что украинское дипломатическое ведомство уже в октябре текущего года может оказаться без финансирования.

Освобождение Артемовска на территории Донецкой Народной Республики подошло к концу. С таким заявлением выступили в воскресенье, 21 мая, в Министерстве обороны России.

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