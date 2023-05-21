Армия России нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Солдаты российской армии ликвидировали две бригады и один полк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

— На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины, — сказал он.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня «Смерч» уничтожили позиции украинских военных, передает РИА Новости.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска.

По словам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, позиции в Артемовске будут переданы Вооруженным силам России. Сами бойцы организации начнут выходить из города с 25-го числа.

Накануне средства противовоздушной обороны перехватили 12 снарядов системы HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, российские системы ПВО сбили одну управляемую авиационную бомбу американского производства GBU-32.