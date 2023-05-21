Шольц назвал обучение пилотов ВСУ управлению F-16 сигналом для России

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Западные страны готовят украинских пилотов для управления истребителями F-16. Это станет сигналом для России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере развития конфликта: «Послание остается: Россия должна вывести войска», — сказал он.

По его словам, Берлин продолжает оказывать поддержку Киеву танками, боеприпасами и «всеми возможностями противовоздушной обороны», сообщает газета Berliner Zeitung.

Обозреватели портала Military Watch Magazine пишут, что в случае если Украина задействует истребители F-16 в зоне проведения специальной военной операции, репутация этих боевых машин может понести серьезный ущерб. Москва в результате применения Киевом данных истребителей может получить доступ к использованным в нем технологиям.

Америка и ее союзники уже в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве направят Киеву истребители F-16. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли страны Запада готовы передать Украине боевые машины.