Летучие мыши вышли из зимней спячки в Москве

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В Москве вышли из зимней спячки летучие мыши. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

— В Москве летучие мыши пробуждаются, как правило, в мае. В это время становится тепло и появляется достаточно кормовой базы, — говорится в сообщении.

На зиму они прячутся в укромные места, надежно прикрепляются лапками к потолкам и впадают в зимнюю спячку обычно на шесть — восемь месяцев. Опасаться их не стоит, но и не нужно подходить к ним близко и тем более пытаться поймать, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце апреля в Московском зоопарке выпустили в природу 10 летучих мышей, которые перезимовали в Центре реабилитации рукокрылых. Ежегодно весной при хорошей погоде и появлении летающих насекомых, которыми питаются летучие мыши, зверьков выпускают в природу небольшими партиями.

Также стало известно, что в Московском зоопарке впервые в этом году вышли на пруд кудрявые и розовые пеликаны. Когда для птиц открыли проход к пруду, первым вышел самопровозглашенный кудрявый «пеликаний предводитель» Матвей.