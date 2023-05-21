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РИА Новости: В провокации с Кораном в Волгограде есть «американский след»

Араз Салехов
Происшествия
РИА Новости: В провокации с Кораном в Волгограде есть «американский след»
Фото: СК РФ

Провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована американскими спецслужбами. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

Задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Им оказался россиянин Никита Журавель, передает РИА Новости.

По факту происшествия открыто уголовное дело по статье УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Расследованием займутся чеченские следователи, сообщает Telegram-канал «Следком».

Накануне местный житель сжег Коран по заданию украинских спецслужб. Уточняется, что житель Волгограда Никита Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской, совершил сожжение книги. Все свои действия он зафиксировал на видеокамеру.

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