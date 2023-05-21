Байден заявил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Украины

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Истребители четвертого поколения F-16 не будут принимать участие в ходе готовящегося наступления ВСУ. Об этом в воскресенье, 21 мая, заявил президент США Джо Байден.

— Я не ожидаю, что F-16 будут принимать участие в существующих условиях. Представим себе, что наступление началось бы завтра. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы в этой связи, — сказал он на пресс-конференции по итогам участия в саммите лидеров стран G7 в японской Хиросиме.

Однако американский лидер не исключил того, что истребители будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе, передает РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны готовят украинских пилотов для управления истребителями F-16. Это станет сигналом для России.

Обозреватели портала Military Watch Magazine пишут, что в случае если Украина задействует истребители F-16 в зоне проведения специальной военной операции, репутация этих боевых машин может понести серьезный ущерб. Москва в результате применения Киевом данных истребителей может получить доступ к использованным в нем технологиям.

Сколько истребителей F-16 получит Украина от Запада — в материале Вечерней Москвы.