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Приметы и советы

Пригожин опроверг слова Зеленского об украинских военных в Артемовске

Полина Пашкина

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Пригожин опроверг слова Зеленского об украинских военных в Артемовске
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «лукавит», говоря об украинских военных в освобожденном накануне Артемовске.

Ранее украинский лидер заявил, что имеет четкое представление о ситуации в Артемовске. По его словам, город все еще находится под контролем украинской армии. Предпринимателя попросили прокомментировать слова Зеленского.

— В населенном пункте Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») нет ни одного украинского военного. Владимир Александрович лукавит, либо не в курсе того, что происходит на земле, — говорится в заявлении Пригожина, распространенном его пресс-службой.

Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом Артемовском. Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

По словам Пригожина, позиции в Артемовске будут переданы Вооруженным силам России. Бойцы организации начнут выходить из города после 25 мая.

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