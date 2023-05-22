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Журналист из США Хинкл высказался, что события прошедшей недели говорят о провале Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Журналист из США Хинкл высказался, что события прошедшей недели говорят о провале Украины
Фото: president.gov.ua

События прошедшей недели говорят о провале Украины. Такое мнение высказал журналист из Соединенных Штатов Джексон Хинкл.

— Артемовск пал, на очереди Часов Яр. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось. Украина потеряла огромное количество людей. Владимир Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины, — написал он в социальной сети Twitter.

Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая, после того как по штабу был нанесен ракетный удар. Он может покинуть свой пост. Об этом 21 мая сообщил представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским военным удалось установить полный контроль над Артемовском. Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС России с завершением операции.

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