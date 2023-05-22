Часть городской усадьбы Шубиных отреставрируют на Малой Дмитровке

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

Город выставил на торги по аренде часть помещений городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Город выставил на торги по аренде часть главного дома усадьбы Шубиных площадью 422 квадратных метра. По условиям льготной программы победителю предстоит в течение пяти лет отреставрировать помещения из указанного в договоре списка, — рассказал он.

После чего победитель аукциона сможет перейти на новые арендные условия: один рубль за квадратный метр в год. В течение 49 лет он может использовать помещения под реализацию бизнес-проектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один объект по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» выставили на торги в Южнопортовом районе. Победитель открытого аукциона отреставрирует дом купца Виноградова.

В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за прошлый год удалось вернуть красоту сотням памятников, одним из главных среди них стала ВДНХ.