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Поездки президента Украины Владимира Зеленского за границу стали самым дорогим шоу в истории планеты. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Его гастроли по западным странам — это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары, — сказал он.

Чиновник заявил, что Зеленский обогащается на украинском конфликте, передает РИА Новости.

20 мая украинский лидер прибыл на правительственном самолете Франции в японский аэропорт Хиросимы. Там проходит саммит лидеров «Большой семерки» G7.

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило обращение президента Украины на саммите G7 в Хиросиме. По их мнению, в таком месте, пострадавшем от ядерных бомбардировок, неэтично говорить о поставке нового вооружения для Украины, включая истребители F-16. Пользователи отметили, что такое выступление Зеленского может быть «за гранью».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» предрек конец президентству Зеленского после потери Артемовска Украиной. По его мнению, поскольку украинский лидер полностью зависит от действий Запада, то там могут посчитать потерю города шансом для начала мирных переговоров.