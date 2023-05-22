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День Холмса, бассейнов и готов: стало известно, какие праздники отмечают в мире 22 мая

Араз Салехов
Общество
День Холмса, бассейнов и готов: стало известно, какие праздники отмечают в мире 22 мая
Фото: shutterstock

22 мая в России и в мире отмечают несколько интересных праздников.

В этот день в Эдинбурге (Шотландия) в 1859 году родился автор детективов про мистера Холмса — писатель сэр Артур Конан Дойль. Он написал около 60 произведений об уникуме с Бейкер-стрит, который жил и раскрывал преступления лишь на страницах книг.

С 2014 года по инициативе одной компании в России утвердили день работников бассейновой индустрии. Он становится все популярнее, поскольку это одно из самых перспективных и быстроразвивающихся бизнес-направлений в РФ.

Также диджей Cruel Britannia стал инициатором признания 22 мая Днем готов. Сейчас этот праздник объединяет представителей данной субкультуры.

На Славянской площади в Москве в среду, 24 мая, пройдет ежегодное торжественное мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры. К памятнику святых равноапостольных Кирилла и Мефодия возложат цветы.

Почему незамужним женщинам нельзя носить черное 25 мая? В народном календаре эта дата значится как Епифанов день — назван он так в честь святителя Епифания Кипрского, епископа. Другие названия праздника: «Красный кафтан», «Епифан», «Рябиновка» (так как к этому дню обычно зацветает рябина).

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