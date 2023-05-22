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Марочко: ВСУ расстреляли 10 мобилизованных сослуживцев за дезертирство

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Марочко: ВСУ расстреляли 10 мобилизованных сослуживцев за дезертирство
Фото: gur.gov.ua

Украинские военные расстреляли 10 своих сослуживцев за дезертирство. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в понедельник, 22 мая.

— В районе населенного пункта Часов Яр зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовска, — рассказал он.

Уточняется, что все расстрелянные были мобилизованы меньше месяца назад, передает ТАСС.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю Артемовска украинскими войсками. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «ВМ».

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев.

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