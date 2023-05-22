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Приметы и советы

В Польше заявили, что найденная под Быдгощем ракета не представляла угрозы

Араз Салехов
В мире
В Польше заявили, что найденная под Быдгощем ракета не представляла угрозы
Фото: Pixabay

Найденная под Быдгощем ракета не была намеренно запущена на территорию Польши и угрозы не представляла. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа в эфире телеканала Polsat.

— Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась. Иными словами, мы не имели здесь дело ни с угрозой, ни с целенаправленной атакой, — сказал он.

Очепа сравнил поиски обломков ракеты с поисками иголки в стогу сена, передает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 апреля. В 15 километрах от Быдгоща упал «неопознанный объект», который оказался ракетой.

В начале мая польское издание Onet со ссылкой на высокопоставленного военного сообщило, что упавшая ракета могла быть выпущена с российского самолета, находящегося на территории Белоруссии. При этом детали расследования держатся в секрете.

В свою очередь Минобороны Польши сообщило, что упавшая в районе Быдгоща ракета могла прилететь с территории Украины. Первоначально рассматривалась версия, согласно которой снаряд использовался во время учений, проводимых польскими военными.

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