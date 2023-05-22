«Разрушает суставы еще быстрее»: диетолог рассказала, кому не стоит есть помидоры

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В любое время года помидоры идут в употребление как в салаты, так и самостоятельно с солью. Кому стоит воздержаться от томатов, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

— Помидор содержит небольшое количество калорий и довольно богат нутриентами — белками, углеводами, например, фруктозой и глюкозой как натуральными заменителями сахара, растительными жирами, клетчаткой (пищевыми волокнами), — рассказала Мансурова.

Также в нем много витаминов и микроэлементов. Все это способствует улучшению работы системы пищеварения.

По словам диетолога, томаты способствуют нормализации давления, качественной работе пищеварения, снижению риска развития онкозаболеваний, предупреждению тромбоза и сужения вен.

При этом в томатах также содержатся вредные вещества, такие как солонин и щавелевая кислота. Именно они отрицательно сказываются на состоянии костей и суставов. Солонин вызывает воспалительные процессы в суставах, а щавелевая кислота способна разрушать хрящевую ткань. В связи с этим помидор противопоказан людям с заболеваниями суставов, сообщает диетолог в интервью с изданием aif.ru.

Также людям с проблемами суставов стоит избегать репчатого лука, свеклы, картофеля, ревеня и шпината. Кроме того, в список запрещенных продуктов попадают чай и кофе.

Такие продукты, как творог, морская рыба и петрушка, укрепляют кости, поскольку они позволяют кальцию задерживаться в организме, рассказала диетолог и нутрициолог Марина Макиша.