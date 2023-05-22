«США могут взбеситься»: Зеленского раскритиковали за сравнение Артемовска с Хиросимой

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Артемовск с пострадавшей от американской ядерной бомбардировки Хиросимой. Такое заявление он сделал на саммите G7 в Японии.

За это высказывание Зеленского раскритиковали пользователи Twitter.

— Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации, — написал один из комментаторов.

Еще один пользователь социальной сети попросил напомнить, кто именно уничтожил Хиросиму, и подчеркнул, что «США могут взбеситься из-за этих слов». Также комментаторов возмутило сравнение ядерной атаки и военной наземной битвы. Один из читателей отметил, что США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания, передает РИА Новости.

6 и 9 августа 1945 года американские военные сбросили бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Большинство жертв составляло мирное население.

Также в Twitter раскритиковали слова Зеленского о том, что большинство государств поддерживает Киев.