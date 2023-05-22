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Врач Тананакина перечислила напитки, которые не стоит употреблять в жару

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Тананакина перечислила напитки, которые не стоит употреблять в жару
Фото: Unsplash

В условиях жаркой погоды нужно избегать продуктов, которые могут вызвать обезвоживание. К ним относятся, например, пиво и кофе. Об этом рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.

По словам эксперта, в жаркую погоду нужно увеличить потребление простой воды до 1,5–2 литров в день. Лучше исключить сладкую газировку, кофе и пиво. Также следует избегать жирной, сладкой, соленой и жареной пищи.

Летом стоит увеличить потребление сезонных овощей и фруктов, а также зелени. Кроме того, полезно есть продукты, содержащие белок: курицу, рыбу, яйца, передает РИАМО.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург отметил, что кофе и чай полезны для организма, но данными напитками не стоит злоупотреблять. Не стоит пить больше 2–3 чашек в день, передает Nation news.

Российский врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что минеральная вода очень полезна для организма. Врач отметила, что питательные свойства газированной воды зависят от содержания минерализации.

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