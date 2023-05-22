Степан Орлов: Современные российские вагоны обеспечат высокий комфорт в поездках по новым МЦД

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Новые отечественные вагоны «Иволга 4.0» будут оснащены тремя дверями по аналогии с вагонами метрополитена. Столичные власти закупят их для обслуживания третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

— Новые вагоны «Иволга 4.0» будут оборудованы тремя широкими дверями, то есть пассажиры смогут разместиться быстрее и комфортнее по сравнению с обычной электричкой. Из таких деталей складывается удобство, — сказал он.

Такие составы выйдут на линию четвертого диаметра уже в конце 2023 — начале 2024 года. В общей сложности Москва закупит 95 таких вагонов в период до 2025 года включительно, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что главным событием второй половины этого года станет открытие двух новых диаметров наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4. Главным отличием новых поездов станет наличие третьей двери в промежуточных вагонах, как в метро.