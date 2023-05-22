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Приметы и советы

Диетолог Соломатина рассказала, чем вредны сахарозаменители

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина рассказала, чем вредны сахарозаменители
Фото: Pexels

Диетолог Елена Соломатина пояснила, почему не стоит использовать заменители сахара.

Эксперт рассказала, что при употреблении заменителей сахара рецепторы передают в мозг ощущение сладости, и мозг ожидает поступления энергии. Однако этого не происходит, и тогда в качестве компенсации происходит выделение веществ, которые заставляют человека съедать большее количество пищи. Это, в свою очередь, приводит к набору лишнего веса.

Кроме того, некоторые сахарозаменители меняют состав кишечного микробиома, что приводит к проблемам с ЖКТ, передает «360».

Ранее эксперты ВОЗ посоветовали тем, кто хочет похудеть, отказаться не только от сахара, но и от сахарозаменителей. Использование подсластителей без сахара не несет никакой долгосрочной пользы в процессе похудения, передает Nation news.

Причины повышенной тяги к сладкому могут быть разными. Например, одна из причин — нехватка сна, в этом случае необходимо нормализовать режим. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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