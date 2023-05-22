Первые летние грибы появились в Подмосковье

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В Подмосковье появились первые грибы-колосовики — летние подосиновики, подберезовики и маслята. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

— На рубеже весны и лета в подмосковных лесах можно встретить съедобных представителей грибного царства — грибы-колосовики. Названы они так потому, что время их появления совпадает с зацветанием (колошением) озимой ржи, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что колосовики появляются слишком рано для летних грибов. Эту кратковременную волну роста, которая может длиться всего 10 дней, никак нельзя пропускать. В пресс-службе также напомнили, что сезон грибов стартовал в регионе 7 апреля, передает агентство городских новостей «Москва».

В России за незаконный сбор или уничтожение краснокнижных грибов может грозить тюремное заключение. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс внесли представители Госдумы. Какие грибы, растущие в столичном регионе, входят в категорию особо редких, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта миколога и кандидата биологических наук Михаила Вишневского.