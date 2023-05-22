Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

CNN: Одежда Nike и Adidas оказалась смертельно опасной

Араз Салехов
Общество
CNN: Одежда Nike и Adidas оказалась смертельно опасной
Фото: Unsplash

В ассортименте Nike и Adidas обнаружены смертельно опасные предметы гардероба. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты исследования.

Сотрудники Центра гигиены окружающей среды (CEH) обнаружили в спортивной экипировке Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty опасные уровни бисфенола А (BPA). Он повышает кровяное давление, а также вызывает развитие сердечных заболеваний, рака, ожирения и бесплодия.

— Я изучала влияние низких доз BPA на развитие плода и выяснила, что даже эти незначительные уровни повышают риск развития заболеваний, — пояснила профессор-иммунолог Ана Сото.

В связи с этим ученые инициировали судебный иск против упомянутых марок, передает издание.

Бисфенол А (BPA) — промышленное химическое вещество.

В июле 2021 года токсичное вещество в продукции бренда женского нижнего белья обнаружили специалисты Роскачества. Надзорная организация обнародовала результаты исследования женского белья 20 российских и зарубежных брендов по программе контроля за качеством продукции легкой промышленности.

Какие бренды возвращаются в Россию и изменился ли их ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

Одежда Ученые Бренды
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте