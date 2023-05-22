CNN: Одежда Nike и Adidas оказалась смертельно опасной

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В ассортименте Nike и Adidas обнаружены смертельно опасные предметы гардероба. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты исследования.

Сотрудники Центра гигиены окружающей среды (CEH) обнаружили в спортивной экипировке Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty опасные уровни бисфенола А (BPA). Он повышает кровяное давление, а также вызывает развитие сердечных заболеваний, рака, ожирения и бесплодия.

— Я изучала влияние низких доз BPA на развитие плода и выяснила, что даже эти незначительные уровни повышают риск развития заболеваний, — пояснила профессор-иммунолог Ана Сото.

В связи с этим ученые инициировали судебный иск против упомянутых марок, передает издание.

Бисфенол А (BPA) — промышленное химическое вещество.

В июле 2021 года токсичное вещество в продукции бренда женского нижнего белья обнаружили специалисты Роскачества. Надзорная организация обнародовала результаты исследования женского белья 20 российских и зарубежных брендов по программе контроля за качеством продукции легкой промышленности.

Какие бренды возвращаются в Россию и изменился ли их ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».