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Приметы и советы

Песков: Кремль не имеет никакой позиции по поводу увеличения рабочей недели

Араз Салехов
Общество
Песков: Кремль не имеет никакой позиции по поводу увеличения рабочей недели
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кремль не имеет никакой позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, никакой, — цитирует его ТАСС.

В РФ предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Предложение содержится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Министерства труда Антону Котякову. В документе говорится, что до введения первой волны санкций в 2014 году экономика России стабильно показывала устойчивый рост и входила в пятерку самых крупных экономик мира.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что в Госдуме не обсуждали идею ввести в стране шестидневную рабочую неделю — такая мера представляется «вредной и недальновидной». По ее словам, возврат к шестидневке также нанесет ущерб имиджу России — стране, которая ввела пятидневную рабочую неделю еще сто лет назад.

В марте в России предложили сделать пятницу сокращенным до обеда рабочим днем. О том, когда и как в России может появиться 36-часовая рабочая неделя, — в материале «ВМ».

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