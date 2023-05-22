Фото: flickr/iaea_imagebank

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция работает штатно. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил директор объекта Юрий Черничук.

— В 14:20 по московскому времени подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, — сказал он.

По его словам, в работе находится воздушная линия 750 киловатт, передает ТАСС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о «крайне неустойчивой» ситуации на ЗАЭС. Он пояснил, что стороны должны договориться о защите станции.

В связи с отключением Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) Запорожскую АЭС ранее перевели на дизельные генераторы. В настоящее время специалисты выясняют причины отключения линии.

В апреле Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции, которые произошли осенью 2022 года. Он отметил присутствие на ЗАЭС новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

В начале апреля украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Целью атаки украинского беспилотника была ЗАЭС.