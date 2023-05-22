Депутат Федоров раскритиковал предложение о шестидневной рабочей неделе

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Депутат Госдумы Евгений Федоров раскритиковал предложение о введении шестидневной рабочей недели.

По его словам, в настоящее время нет экономических причин для удлинения рабочей недели.

Приятие подобной инициативы будет востребовано, когда на предприятиях возникнет нехватка рабочей силы или «недогруженность» экономики.

Федоров подчеркнул, что в настоящее время таких проблем не наблюдается. Потребность в дополнительных рабочих руках существует в ряде отраслей, но вопрос решается с помощью налаживания миграционных потоков, передает «Радио 1».

В свою очередь депутат Ярослав Нилов добавил, что шестидневная рабочая неделя приведет к лишней нагрузке на работодателей, экономику и здоровье граждан, передает НСН.

В Госдуме не обсуждали идею ввести в стране шестидневную рабочую неделю — такая мера представляется «вредной и недальновидной». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С инициативой ввести в России шестидневку ранее выступили предприниматели.