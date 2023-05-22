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Путин поручил проработать законопроект о гуманизации уголовной практики

Павел Иванов
Общество
Путин поручил проработать законопроект о гуманизации уголовной практики
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой глава государства попросил доложить о работе по гуманизации законодательства. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

— Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение администрации президента РФ, — сказал Путин.

Глава государства считает необходимым провести обсуждение проекта закона, который направлен на гуманизацию нормативной базы и мер пресечения по отношению к женщинам и тем, кто совершил преступление впервые, передает сайт президента РФ.

Путин ранее утвердил стратегию комплексной безопасности детей в период до 2030 года. Соответствующий указ опубликовали в среду, 17 мая. Главными целями государства являются снижение детской смертности и травматизма, защита и обеспечение интересов детей, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

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