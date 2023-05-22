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Приметы и советы

Путин 23 мая вручит государственные награды в стенах Кремля

Евгений Силаев
Общество
Путин 23 мая вручит государственные награды в стенах Кремля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, вручит государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба российского лидера.

— Будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования, а также ряда других сфер, — говорится в Telegram-канале «Кремль.Новости».

Накануне Путин провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой глава государства попросил доложить о работе по гуманизации законодательства. Глава государства заявил о необходимости провести обсуждение проекта закона, который направлен на гуманизацию нормативной базы и мер пресечения по отношению к женщинам и тем, кто совершил преступление впервые.

Ранее Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в период до 2030 года. Соответствующий указ опубликовали в среду, 17 мая. Главными целями государства являются снижение детской смертности и травматизма, защита и обеспечение интересов детей, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

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