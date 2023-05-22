Новое здание детско-взрослой поликлиники на 750 посещений начали строить в Некрасовке

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе началось строительство нового здания детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену.

— В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями. В настоящее время идут подготовительные работы, обустройство стройплощадки и временных дорог. Общая площадь медицинского учреждения составит порядка 13 тысяч квадратных метров, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возведут по новому московскому стандарту оснащения поликлиник. Фасады здания выполнят из стеклофибробетона, панели будут двух типов — с рельефом и гладкие. Общее цветовое решение фасадов также будет соответствовать стандарту московских поликлиник.

В пятиэтажном здании будут расположены детское отделение, взрослое отделение, травматологические пункты для взрослых и для детей, а также отделение стоматологии. Потоки пациентов пересекаться не будут: входы в отделения будут разделены.

В медицинском учреждении сделают понятную навигацию, будет удобное зонирование помещений: кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные кабинеты разместят на нижних этажах, а менее посещаемые и помещения администрации — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже обустроят буфет, а для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми.

Для сотрудников поликлиники предусмотрены комнаты отдыха и психологической разгрузки, кабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

В медицинском учреждении установят современное оборудование, чтобы жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — добавил Рафик Загрутдинов.