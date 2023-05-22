WSJ: США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины

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Соединенные Штаты Америки могут выступить главным гарантом в договоренностях касательно безопасности Украины. Об этом в понедельник, 22 мая, со ссылкой на бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена сообщает газета The Wall Street Journal.

— США могут выступить в качестве главного гаранта в договоренностях по безопасности при участии европейских членов НАТО, — заявил он.

Кроме того, другими сторонами договора о гарантиях безопасности будут Великобритания, Германия и Франция, утверждает издание. Европейские чиновники согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений, пишет газета.

Несмотря на поставки оружия с Запада, Украина не в состоянии улучшить систему противоракетной обороны, оставаясь легкой мишенью для России. Такое мнение высказал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для издания InfoBrics.

Страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин. После начала спецоперации Европа начала активно снабжать Украину вооружением, чем, как полагает собеседник «ВМ», нанесла своей обороноспособности мощный удар.