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WSJ: США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
WSJ: США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки могут выступить главным гарантом в договоренностях касательно безопасности Украины. Об этом в понедельник, 22 мая, со ссылкой на бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена сообщает газета The Wall Street Journal.

— США могут выступить в качестве главного гаранта в договоренностях по безопасности при участии европейских членов НАТО, — заявил он.

Кроме того, другими сторонами договора о гарантиях безопасности будут Великобритания, Германия и Франция, утверждает издание. Европейские чиновники согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений, пишет газета.

Несмотря на поставки оружия с Запада, Украина не в состоянии улучшить систему противоракетной обороны, оставаясь легкой мишенью для России. Такое мнение высказал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для издания InfoBrics.

Страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин. После начала спецоперации Европа начала активно снабжать Украину вооружением, чем, как полагает собеседник «ВМ», нанесла своей обороноспособности мощный удар.

Украина Франция США Великобритания Германия
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