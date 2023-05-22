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Приметы и советы

Завершена отделка помещений в паркинге в составе ТПУ «Ховрино»

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Завершена отделка помещений в паркинге в составе ТПУ «Ховрино»
Фото: Департамент строительства города Москвы

Завершены строительно-монтажные работы по устройству основных конструкций здания паркинга, полностью выполнена отделка помещений в составе ТПУ «Ховрино» на Зеленоградской улице в районе домов 43–45. На финальной стадии находится пусконаладка помещений, производится благоустройство прилегающей к паркингу территории. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, ТПУ «Ховрино» соединил два района — Ховрино и Западное Дегунино, а также стал еще одной точкой для отправления шаттлов в аэропорт Шереметьево.

Площадь четырехъярусного перехватывающего паркинга составляет более 10 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 249 машино-мест.

Транспортно-пересадочный узел «Ховрино» объединяет Замоскворецкую линию Московского метрополитена, железнодорожную станцию Ховрино Октябрьской железной дороги (будущий остановочный пункт МЦД-3), маршруты международного и междугороднего автобусного сообщения.

— Строительство транспортно-пересадочных узлов является одним из ключевых направлений развития транспортной инфраструктуры столицы. Для комфортного перемещения по городу важно не только построить метро и дороги, реконструировать железную инфраструктуру, но и увязать все это в единый узел, который позволит пассажирам совершать пересадку быстро и с максимальным комфортом, поможет равномерно распределить нагрузку между различными видами транспорта. Такие хабы позволяют разделить пешеходные и транспортные потоки, снижают загруженность на автомобильных дорогах. Кроме того, при вводе ТПУ создаются новые рабочие места, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.

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