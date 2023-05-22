Глава Минтуризма Нижегородской области рассказал о развитии туристической отрасли в регионе

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Глава Минтуризма Нижегородской области Сергей Яковлев оценил развитие туристической отрасли в регионе.

Он отметил, что в регионе реализуется комплексное развитие сферы гостеприимства и продвижение туристского потенциала. Ожидаемый туристический поток в этом году составит 4,5 миллиона человек.

Гостиницы города в среднем за год имеют загрузку 80 процентов, в пиковые дни — 100 процентов. В городе также продолжается строительство новых отелей.

Яковлев добавил, что цены на отдых в регионе выросли за последние годы. На рост повлияли расширение туристических возможностей, а также увеличение продолжительности пребывания, передает NewsNN.

9 июня в Павильоне № 55 ВДНХ в зале «Мастерская туризма» пройдет воркшоп на тему «Создание креативного туризма в России». Подробнее о креативном туризме и о ключевых элементах, которые делают маршруты привлекательными, расскажут эксперты-практики, передает ФАН.

Московские представители показали туристический потенциал столицы на сессии «Россия — Ближний Восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта». Об этом в субботу, 20 мая, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов.