Семья Галины Польских опровергла новости о госпитализации актрисы

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Актрису Галину Польских не госпитализировали, она находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на родственников артистки.

— Все нормально, она дома, не госпитализирована. Если она появилась где-то сдать анализы, сделать кардиограмму, это не значит, что ее госпитализировали. Людям надо проверять здоровье, — сказала собеседница агентства.

Накануне о госпитализации Польских сообщил Telegram-канал 112. По информации СМИ, актриса несколько дней будет находиться под наблюдением врачей.

2 мая ряд СМИ сообщили о госпитализации знаменитого юмориста Евгения Петросяна. Тогда артисту якобы стало плохо, в связи с чем его отправили в больницу. Однако позднее сам комик опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование. Также Петросян призвал своих поклонников не разводить лишний раз панику по этому поводу. Позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются. Стало известно, что по итогам обследования у Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь. 6 мая поступила информация, что артиста выписали из больницы.