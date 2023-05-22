ZN.UA: Казахстан отказался утвердить посла Украины Гайдая из-за непрофессионализма

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Казахстан отказался утвердить в качестве посла Украины экс-главу подконтрольной Киеву части Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

— Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но решительно дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата, — пишет издание.

Ранее Гайдай назывался в качестве одного из главных кандидатов на должность посла Украины в Казахстане, передает РИА Новости.

Предыдущий лидер дипмиссии в Астане оказался в центре громкого скандала. В социальных сетях появилось видео, на котором посол Украины Петр Врублевский говорит, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Дипломата после этого вызвали в МИД Казахстана, где ему выразили протест в связи с его словами. 8 сентября 2022 года сообщалось, что Врублевский покинул республику по требованию властей.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Врублевского.