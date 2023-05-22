Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД объявило в розыск одного из предполагаемых участников атаки на Белгородскую область

Евгений Силаев

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
МВД объявило в розыск одного из предполагаемых участников атаки на Белгородскую область
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск националиста Алексея Левкина. Соответствующая запись появилась в понедельник, 22 мая, в картотеке ведомства.

По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается Левкин, не уточняется. По информации ТАСС, он является одним из участников вторжения на территорию Белгородской области. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что судьба националиста в данный момент неизвестна.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших при атаке диверсантов в области нет. По его информации, пострадали восемь мирных жителей. Губернатор также напомнил о введенном на территории региона режиме контртеррористической операции.

Режим подразумевает разные ограничения — от проверок документов, удостоверяющих личность, до приостановления деятельности опасных производств и организаций.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Белгородская область Россия МВД
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Все мнения
О проекте