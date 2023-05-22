МВД объявило в розыск одного из предполагаемых участников атаки на Белгородскую область

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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск националиста Алексея Левкина. Соответствующая запись появилась в понедельник, 22 мая, в картотеке ведомства.

По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается Левкин, не уточняется. По информации ТАСС, он является одним из участников вторжения на территорию Белгородской области. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что судьба националиста в данный момент неизвестна.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших при атаке диверсантов в области нет. По его информации, пострадали восемь мирных жителей. Губернатор также напомнил о введенном на территории региона режиме контртеррористической операции.

Режим подразумевает разные ограничения — от проверок документов, удостоверяющих личность, до приостановления деятельности опасных производств и организаций.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».