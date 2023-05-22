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Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана в ночь на 23 мая

Евгений Силаев
Город
Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана в ночь на 23 мая
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 22:30 22 мая до 09:00 23 мая в Москве ожидается туман с ухудшением видимости от 100 до 500 метров. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водителям рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть внимательнее за рулем, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана в ночь на 23 мая Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

Кроме того, с 22 по 23 мая в отдельных районах Москвы может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди, гроза и температура до плюс 23 градусов. Метеоролог отметила, что самыми неблагоприятными днями будут пятница и суббота.

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе. По ее словам, всю неделю будет сохраняться переменная облачность.

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