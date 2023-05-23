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Вильфанд сообщил, что на европейской части России ожидаются сильные дожди в ближайшие дни

Юлия Курганова
Общество
Вильфанд сообщил, что на европейской части России ожидаются сильные дожди в ближайшие дни
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Краснодарском, Ставропольском краях, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и республиках Северного Кавказа ожидаются сильные дожди в ближайшие дни. На юге европейской части России они будут сопровождаться градом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— На европейской части России пройдут сильные осадки. В Москве за рабочие дни недели выпадет от 35 до 50 процентов месячной нормы осадков. Наиболее значимые осадки ожидаются в Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Дожди также пройдут в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, — цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, помимо дождей на юге европейской части России ожидается град. Поэтому там может понадобиться воздействие на погоду, чтобы избежать угрозы для урожая.

— Там ожидаются сильные грозовая деятельность и градобитие. Думаю, что там будет активное воздействие на погоду, удары из пушек по облакам с помощью реагентов, в регионах, где есть нежные культуры. Речь про виноградники, например, — добавил Вильфанд.

С 22:30 22 мая до 09:00 23 мая в столице ожидается туман с ухудшением видимости от 100 до 500 метров. Водителям рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть внимательнее за рулем.

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