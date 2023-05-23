Американский подполковник Дэвис назвал три основные цели США на Украине

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Соединенным Штатам нужно сконцентрироваться на том, чтобы их действия на Украине служили интересам страны. Об этом заявил в статье для издания Responsible Statecraft подполковник армии США Дэниел Дэвис.

— У Штатов есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров и исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут США или Североатлантический альянс предоставить Украине гарантии безопасности, — написал он.

Военный считает, что «бессмысленные поставки оружия» не отвечают национальным интересам Америки. В частности, он высказался, что истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию в конфликте на Украине. Дэвис призвал американские власти поспособствовать прекращению боевых действий в республике.

22 мая официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что поставка американских истребителей F-16 Украине является приоритетом для США. Однако он не уточнил, когда именно Киев получит самолеты.