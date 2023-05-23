Hill: Финансирование Украины откладывается из-за разбирательств в США с госдолгом

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Военное спонсирование и финансирование киевского режима могут временно прекратиться на неопределенный срок из-за разбирательств в Соединенных Штатах с потолком государственного долга. Об этом сообщило издание Hill.

— Законодатели говорят, что задержки, которые вызваны продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления ВСУ, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования, — написал обозреватель портала Брэд Дресс.

Также он добавил, что Пентагон нашел ошибку в учете, которая высвободила дополнительные три миллиарда долларов, но оставшиеся средства составляют менее 14 миллиардов долларов. По некоторым оценкам, этой суммы Украине может хватить не дольше чем до сентября.

Член палаты представителей Билл Китинг сказал, что дальнейшее спонсирование украинских властей будет зависеть от успехов контрнаступления. При этом, по его словам, у Украины «достаточно средств на ближайшее время».

В январе сумма госдолга США достигла установленного потолка в 31,381 триллиона долларов. В настоящее время Белый дом требует от Конгресса поднять эту планку безо всяких условий, но палата представителей увязывает данный шаг с необходимостью сократить расходы бюджета.

20 мая заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинское дипломатическое ведомство уже в октябре этого года может оказаться без финансирования.