Главные новости к утру 23 мая

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Зарубежные покупатели государственного долга Украины возмущены новым требованием Нацбанка (НБУ), по которому выводить проценты могут только держатели по меньшей мере трехмесячных облигаций. Нежелание НБУ выпускать капиталы за рубеж эксперты объясняют экономией золотовалютных резервов.

Почти 80 процентов недорогих арендных квартир в столице сдается нелегально: их собственники не платят налоги. Об этом сообщил руководитель отделения «Смоленская» агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев.

На внутренней стороне 1-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Движение в районе ДТП затруднено.