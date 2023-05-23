Минюст РФ предложил сузить понятие «неправильных» карт России

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Министерство юстиции предложило считать экстремистскими карты России, которые оспаривают ее территориальную целостность. Такой законопроект даст возможность снять вопросы к изданным до 2014 года картам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправки.

Ведомство предложило поправки к депутатскому законопроекту по вышеназванной теме. Представители Минюста уточнили, что оспаривающая территориальную целостность карта должна изначально быть создана с умыслом исказить государственные границы России.

22 мая комиссия рассмотрела и одобрила эти поправки, передает издание.

В конце декабря 2022 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов о штрафах за распространение либо публичную демонстрацию карт, оспаривающих территориальную целостность России. За распространение таких карт и похожей продукции предлагается ввести штраф от одной до трех тысяч рублей либо арест до 15 суток, должностным лицам — от двух до пяти тысяч рублей.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.