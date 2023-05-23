RusVesna: Войска России в Белгородской области захватили американский бронетранспортер

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации захватили как минимум одну из американских бронемашин MRAP International М1224 MaxxPro, на которых украинские диверсанты въехали в Белгородскую область. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что бронетранспортер с усиленной противоминной и противозасадной защитой обнаружили в Грайвороновском районе.

— При бегстве диверсантов из Белгородской области захвачен как минимум один такой экземпляр. Одна из этих машин, возможно, как раз потерянная врагом, сегодня попала на камеру в поселке Глотово, — передает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлена колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область. В ролике можно увидеть стоящие вдоль обочины американские бронетранспортеры MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Около техники находились бойцы с желтыми повязками на шлемах и рукавах.

22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С 09:00 ВСУ вели обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».