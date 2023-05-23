«Дом-2» пенсионеров»: несколько бывших участников проекта вернулись на реалити

Фото: YouTube/Дом-2

На днях реалити-шоу «Дом-2» исполнилось 19 лет, и некоторые ушедшие участники проекта вернулись, чтобы поностальгировать. При этом некоторые из них решили даже задержаться на какое-то время.

Одним из них является Илья Яббаров, который нашел на проекте свою будущую супругу Настю Голд. Позже пара развелась, но теперь они снова вместе и вернулись в «Дом-2».

«Очень надеюсь, что они просто как гости пришли и не планируют оставаться в качестве участников»; «Дом-2» пенсионеров», — прокомментировали возвращение пары в Сети.

Еще одна экс-участница, вернувшаяся на проект, — Либерж Кпадону. Многие ожидали, что девушка снова начнет ввязываться в драки. И долго ждать не пришлось, в первый же день Кпадону вывел из себя бывший возлюбленный Иван Барзиков, который старательно провоцировал ее на конфликт.

На поляне появился Дмитрий Дмитренко, который сейчас громко разводится с Ольгой Рапунцель.

Другая звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно часто подвергается проверке со стороны органов опеки. В социальных сетях девушка дает интервью о личной жизни, но в итоге получает только отрицательные комментарии, среди которых бывали заявления об ошибочном воспитании детей.