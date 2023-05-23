Сенатор от Красноярского края Семенов написал заявление о сложении полномочий

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Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов написал заявление о сложении полномочий. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

— В понедельник вечером поступило заявление от Семенова Валерия Владимировича о сложении полномочий в связи с переходом на другое место работы, — сказал он.

Этот вопрос Совфед рассмотрит в среду, 24 мая, передает РИА Новости.

20 апреля бывший губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на работу на федеральном уровне. Он выразил благодарность главе государства, а также всем, кто преодолевал вместе с ним трудности и достигал успехов.

В этот же день президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона заместителя министра финансов РФ, экс-министра науки и образования Михаила Котюкова.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Усс, возможно, продолжит работать в Совете Федерации.