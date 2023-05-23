Глава разведслужбы ФРГ Каль заявил об отсутствии признаков ослабления войск России

Фото: Минобороны РФ

У Вооруженных сил России не наблюдаются признаки ослабления в военном плане. Об этом заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль.

По его словам, в текущей ситуации не может быть речи о том, что деятельность России в данном плане может свернуться.

— Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, — приводит слова Каля немецкое издание Die Welt.

Взятие Артемовска стало крупнейшей победой России со времен Второй мировой войны, заявил бывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк. Он отметил, что западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но заметно, что президент Украины Владимир Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над Артемовском. Ночью 21 мая Минобороны России объявило об освобождении Артемовска. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС России с завершением операции.