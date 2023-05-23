Нижегородский губернатор Никитин заявил об отсутствии прогнозов по выписке Прилепина
Врачи продолжают контролировать состояние здоровья писателя и политика Захара Прилепина, однако преждевременных прогнозов о его выписке нет. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
— Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть, — приводит его слова РИА Новости.
Прилепин после восстановления планирует вернуться в зону спецоперации, сообщили в его пресс-службе.
Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».
Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.
В воскресенье, 7 мая, Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.