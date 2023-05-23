Неизвестный металлический предмет упал на жилой дом в Польше

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На жилой дом в Польше упал с неба неопознанный металлический предмет. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома.

Инцидент произошел в деревне Раков Великопольского воеводства, расположенной недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством. По словам хозяина жилья, на момент падения предмета в доме находился его сын. Парень развел огонь в печи и поднялся в свою комнату, спустя некоторое время он услышал грохот.

Вернувшись домой, хозяин обнаружил, что на крыше появилась дыра размером примерно 100 на 70 сантиметров, а на чердаке лежал металлический предмет округлой формы, расколотый на две части. В результате произошедшего никто из домочадцев и соседей не пострадал.

По данным правоохранителей, предмет, упавший на крышу, не был элементом самолета, передает RMF FM.

В конце апреля в окрестностях польского города Замость обнаружили обломки ракеты «земля — воздух». Произошел ли на месте взрыв, неизвестно. При этом боеголовок среди обломков не нашли, но в земле образовалась большая воронка.